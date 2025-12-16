Рубен Аморим может покинуть пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 16-12-2025 12:01

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оказался на грани увольнения из клуба. Об этом стало известно из сообщения Indykaila News в социальной сети X. Как утверждает источник, руководство манкунианцев в ближайшее время может принять решение об отставке португальского специалиста.

Внутри клуба царит недовольство последними результатами команды, особенно после матча с «Борнмутом», который завершился бодрой ничьей со счетом 4:4. По оценкам некоторых сотрудников клуба, тактика Аморима в этом поединке выглядела «уровнем колледжа» и была названа «настоящим безумием». Кроме того, отмечается, что клуб вложил значительные средства в усиление состава, поэтому ожидает качественного результата и соответствующих успехов на поле. «Рубен долго не продержится», - цитирует слова анонимного представителя «Манчестер Юнайтед» Indykaila News.

Рубен Аморим занял пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» осенью 2024 года. До этого он успешно работал в португальском клубе «Спортинг» (Лиссабон), где зарекомендовал себя как амбициозный и перспективный наставник. Сейчас будущее специалиста на Олд Траффорд остается неопределенным.