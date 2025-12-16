Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш набил татуировку с надписью на русском языке

Дата публикации: 16-12-2025 11:59





Футболист клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» Рубен Диаш удивил своих поклонников новой татуировкой на русском языке. В социальных сетях появились фотографии, на которых чётко заметно, что на правой руке защитника красуется надпись «Стойкий мужик». Такой поступок португальского игрока вызвал большой интерес у болельщиков, обсуждающих, чем именно вдохновился Диаш при выборе фразы для тату.

Рубену Диашу сейчас 28 лет. С 2020 года он выступает за «Манчестер Сити», куда перешёл из лиссабонской «Бенфики». За английский клуб в этом сезоне защитник отыграл уже 24 матча и отметился двумя забитыми голами - весьма неплохо для игрока обороны. Его действующий контракт с «Манчестер Сити» подходит к концу в июне 2029 года. Более того, ходят слухи, что руководство «горожан» намерено продлить соглашение с футболистом благодаря его стабильной игре и важности для команды.

Популярный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рубена Диаша на уровне 60 миллионов евро, что делает его одним из самых ценных центральных защитников Европы.