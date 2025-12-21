Определилась позиция «Челси» по поводу будущего Джексона после возможной аренды в «Баварию»

Дата публикации: 21-12-2025 15:28

Лондонский клуб "Челси" принял решение расстаться с нападающим Николасом Джексоном, который в нынешнем сезоне потерял место в основном составе и сейчас выступает в аренде за мюнхенскую "Баварию". Стало известно, что игрок не останется в Германии после окончания своего аренду, рассчитанной до завершения текущего сезона - об этом пишет издание Caught Offside.

По данным источника, интерес к подписанию 24-летнего сенегальского форварда уже проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги: "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Эвертон". Кроме того, на Николаса Джексона также претендуют представители зарубежных клубов, среди которых называются мадридский "Атлетико" и итальянский "Наполи".

Отмечается, что в арендном контракте футболиста прописана опция для "Баварии" - мюнхенцы имеют право выкупа игрока за сумму в 65 миллионов евро, однако эксперты считают маловероятным, что руководство немецкого гранда воспользуется этим пунктом.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 18 матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. Контракт Джексона с "Челси" действует до лета 2033 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро, что делает его привлекательной целью для многих европейских клубов в летнее трансферное окно-2024.