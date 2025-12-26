Голкипер «Интер Майами»: Месси обожает чемпионат Мексики и прекрасно в нём разбирается

Дата публикации: 26-12-2025 12:32

Вратарь «Интер Майами» Вильям Ярброуг поделился интересной информацией о том, как форвард «Интер Майами» Лионель Месси относится к мексиканской лиге. По его словам, Месси не просто знает главные команды и популярных игроков, а пристально следит за чемпионатом Мексики, наблюдая за каждым значимым матчем.

«Месси очень интересуется мексиканской лигой. Он прекрасно осведомлен о всех клубах, хорошо знает футболистов, внимательно следит за ходом встреч. Лео действительно любит футбол — для него это не только работа, но и страсть. И у него нет абсолютно никаких предубеждений или неприязни к Мексике, наоборот, он всегда с уважением говорит о них», - приводит слова Ярброуга издание La Aficion.

Стоит напомнить, что Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. За это время нападающий провел уже 88 матчей за американский клуб, в которых забил 77 голов и отметился 44 результативными передачами во всех турнирах. Его действующий контракт с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца оценивается примерно в 15 миллионов евро. Несмотря на возраст, Месси остается одним из самых ярких и востребованных игроков современности.