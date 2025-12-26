Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне

Дата публикации: 26-12-2025 13:02

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о перспективах московского "Локомотива" в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. По его словам, красно-зелёные показывают стабильную игру, но им будет очень сложно завоевать чемпионский титул. На зимний перерыв команда под руководством Миодрага Галактионова ушла на третьем месте турнирной таблицы, имея отставание от лидера, которым является "Краснодар", всего четыре очка. Тем не менее, Бубнов считает, что даже при максимально успешной игре "Локомотив" столкнётся с сильной конкуренцией со стороны главных соперников.

- Я рассматривал разные сценарии, анализировал по очкам, и у меня получилась такая ситуация. Если "Краснодар" выигрывает все оставшиеся матчи чемпионата, то именно он становится чемпионом. Если "Зенит" сумеет победить в каждом оставшемся туре - он возглавит таблицу, ведь эти команды ещё играют друг с другом, поэтому смогут влиять на распределение очков между собой. Понимаете?

Что касается "Локомотива", то даже если железнодорожники добьются побед во всех оставшихся матчах, по моим подсчётам, они максимум могут занять второе место. Всё дело в существующей разнице очков - сказал Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале "Коммент.Шоу". Эксперт пояснил, что ситуация для "Локомотива" осложняется тем, что конкуренты располагают большим запасом прочности и имеют преимущество в личных встречах. Болельщикам команды остаётся надеяться на осечки лидеров, ведь РПЛ всегда славилась своей непредсказуемостью.

С учётом плотности результатов в верхней части турнирной таблицы и большого количества матчей во втором круге сезона "железнодорожники" сохраняют хорошие шансы на медали. Однако для завоевания золотых наград им необходимо сосредоточиться на каждом поединке, минимизировать потери очков и надеяться на неудачи конкурентов. Таким образом, хотя "Локомотив" демонстрирует интересный футбол и борется за высокие места, шансы стать чемпионом остаются не слишком высокими. Сезон обещает быть напряжённым и интригующим для всех поклонников российской премьер-лиги.