The Athletic назвал футболистов, которые, по их данным, покинут «Реал» в 2026 году

Дата публикации: 27-12-2025 01:53

Защитная линия мадридского "Реала" может серьёзно измениться перед стартом сезона-2026/2027. Как сообщает The Athletic, в клубе всерьёз рассматривают варианты перестройки обороны в связи с возможными кадровыми изменениями.

Источники утверждают, что австрийский защитник Давид Алаба, скорее всего, покинет команду уже в ближайшие месяцы. Руководство также допускает возможность ухода немецкого игрока Антонио Рюдигера и испанца Даниэля Карвахаля. Решение по их контрактам будет принято после оценки эффективности и уровня их игры по итогам 2026 года, после чего спортивные руководители и определят их будущее в команде. Кроме того, несмотря на действующее соглашение с французом Ферланом Менди до 2028 года, в "Реале" готовы рассмотреть предложения по его продаже. Вероятная перестройка обороны связана со стремлением клуба освежить состав и повысить конкуренцию на ключевых позициях.

На этом изменения не заканчиваются. В атакующей линии мадридцы также планируют корректировки. Руководство клуба рассматривает возможность продажи бразильского форварда Родриго за значительную сумму уже этим летом. Однако президент и тренер готовы пересмотреть решение, если футболист существенно улучшит свою форму и результативность в решающие моменты сезона.

Реал, таким образом, готовится к масштабному обновлению, стремясь создать конкурентоспособную команду для будущих побед на внутренней и европейской арене.