Роналду стал ключевым игроком в разгромной победе «Аль-Насра» над «Аль-Охдудом» в Про-лиге

Дата публикации: 27-12-2025 20:29

В 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии встретились команды "Аль-Наср" (Эр-Рияд) и "Аль-Охдуд" (Наджран). Матч проходил на домашней арене "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде. На протяжении всей встречи хозяева диктовали свои условия, и итоговый счет на табло зафиксировал уверенную победу "Аль-Насра" - 3:0.

Счет в матче открыл звездный нападающий Криштиану Роналду, отличившись на 32-й минуте после блестящей атаки своей команды. В компенсированное время первого тайма, уже на 45+3-й минуте, португальский форвард оформил дубль, чем снова доказал свою высочайшую результативность. Этот поединок стал знаковым для Роналду, ведь он записал на свой счет 955-й и 956-й голы за карьеру.

В концовке игры, когда казалось, что победитель уже определён, точку в матче поставил Жоау Феликс, забив на 90+4-й минуте третий мяч в ворота "Аль-Охдуда" и установив окончательный счет встречи.

После этого тура "Аль-Охдуд" продолжает оставаться на предпоследней, 17-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. "Аль-Наср" выходит в единоличные лидеры чемпионата Саудовской Аравии с 30 очками, упрочив свои претензии на титул.