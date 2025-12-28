Скоулз назвал самого слабого футболиста, с которым играл в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 28-12-2025 00:57

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился воспоминаниями о своем времени в клубе и рассказал, с каким футболистом ему было тяжелее всего играть вместе. В интервью известному спортивному изданию он отметил, что худшим игроком, с кем ему приходилось выступать в одном составе, был вратарь Марк Боснич.

«Когда настал момент заменить Петера Шмейхеля, рассматривали несколько кандидатов. В их числе были Массимо Таиби и Марк Боснич. Я знал, что Боснич был хорошим голкипером, пока играл за «Астон Виллу». Но когда он перешёл в наш клуб, его поведение оказалось крайне непрофессиональным. Это даже выглядело забавно, хотя по сути было очень неприятно для всей команды. На тренировках по ударам игроки обычно наносят 15-20 ударов, но Боснич уже после трёх признавался, что устал: «О нет, пусть кто-нибудь другой попробует». Я тогда был просто шокирован тем, что он едва бил по мячу. За всю карьеру подобного не встречал. В первом матче сезона против «Эвертона» на выезде он не смог выбить мяч даже до середины поля. Погода была отличная, ветра не было. Его ноги размера 44 действительно выглядели огромными, и он все время попадал ими по газону, будто ластами. Это стало настоящим разочарованием для команды», - приводит слова Скоулза Goal.com.