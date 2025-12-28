Садио Мане – третий по результативности игрок Кубка Африки XXI века после Дрогба и Это’О

Дата публикации: 28-12-2025 12:56

Вингер саудовского клуба "Аль-Наср" Садио Мане, ранее защищавший цвета "Ливерпуля" и "Баварии", записал на свой счет юбилейный, 10-й гол за сборную Сенегала в матчах Кубка африканских наций. Этот значимый результат Мане достиг во втором туре группового этапа турнира, где сенегальцы встретились с командой ДР Конго. Игра завершилась ничьей - 1:1, а гол Мане стал важным моментом для национальной сборной.

По информации популярного статистического телеграм-канала Opta Sports, в XXI веке лишь два футболиста смогли превзойти результат Мане по количеству голов на турнире КАН. Рекорд принадлежит Самуэлю Это'О, который отличился 14 раз, выступая за Камерун, а Дидье Дрогба, бывший лидер сборной Кот-д’Ивуара, забил 11 голов.

Садио Мане в возрасте 33 лет продолжает демонстрировать высокий уровень игры на международной арене. Напомним, он дебютировал за сборную в 2012 году и с тех пор провел уже 119 матчей, в которых отличился 51 раз. Благодаря своим достижениям Мане вошёл в число самых результативных игроков Сенегала и продолжает вносить весомый вклад в успехи своей национальной команды на протяжении многих лет.