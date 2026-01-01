Болельщик «Арсенала» провел психологическую атаку против вратаря «Астон Виллы» Мартинеса

Дата публикации: 01-01-2026 16:55

Один из преданных болельщиков лондонского «Арсенала» решил провести психологическую атаку в адрес голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса сразу после завершившегося матча 19-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, встреча завершилась уверенной победой хозяев поля - подопечные Микеля Артеты обыграли соперников со счетом 4:1 и укрепили свое лидерство в чемпионате.

После финального свистка фанат «Арсенала» начал кричать в сторону Мартинеса, провоцируя его на эмоции, когда тот покидал поле. Аргентинский вратарь сначала проигнорировал оскорбления, однако затем повёлся на провокацию и завязал словесную перепалку с болельщиком. Возникла небольшая потасовка, после чего сотрудники службы безопасности и представители клуба были вынуждены вмешаться и буквально силой увести Мартинеса в раздевалку, чтобы не допустить дальнейшего конфликта.

По итогам 19 туров коллектив Микеля Артеты сохраняет первую строчку в турнирной таблице с 45 очками, демонстрируя отличную форму в нынешнем сезоне. При этом «Астон Вилла» также показывает достойные результаты - команда занимает третье место, набрав 39 очков и продолжая борьбу за высокие позиции в АПЛ.