Модрич - о татуировках: сам не люблю, но не осуждаю других

Дата публикации: 01-01-2026 14:01

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич поделился своим мнением о татуировках. Как признался футболист, этот элемент внешности ему не по душе, поэтому он никогда не делал тату и не планирует это в будущем.

- У многих профессиональных футболистов можно увидеть татуировки, но у вас их нет. С чем это связано?

- Дело в том, что татуировки мне просто не нравятся. На самом деле, они никогда не привлекали меня. Конечно, бывают ситуации, когда на чужой коже татуировка выглядит действительно красиво и гармонично, но сам я не хочу украшать свое тело таким образом. Тем не менее, я не осуждаю людей, которым татуировки по душе, - приводит слова Модрича издание Corriere della Sera.

Модрич прославился в мире футбола благодаря своим выступлениям за мадридский «Реал», с которым завоевал множество престижных наград и титулов. Прежде он защищал цвета «Динамо» Загреб и лондонского «Тоттенхэма». С лета 2025 года именитый полузащитник выступает за миланский клуб, продолжая демонстрировать высокий уровень игры и профессионализма.

Несмотря на отсутствие татуировок, Модрич остается одной из самых заметных и уважаемых фигур современного футбола, показывая пример молодым игрокам и доказывая, что харизма и индивидуальность могут проявляться не только во внешности, но и на футбольном поле.