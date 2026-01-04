Романо назвал два ведущих клуба, которые могли подписать Родриго вместо «Реала»

Дата публикации: 04-01-2026 00:44

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о заинтересованности нескольких клубов в нападающем мадридского «Реала» Родриго.

Долгое время ходили слухи о возможном уходе бразильского футболиста из «королевского» клуба, но эксперт опроверг сообщения о продаже Родриго в январе. Тем не менее, Романо подтвердил, что интерес к игроку действительно существовал и остаётся актуальным.

«Летом прошлого года «ПСЖ» внимательно следил за ситуацией с Родриго, рассматривая его как потенциальную замену Баркола. Кроме того, серьёзные переговоры велись с "Манчестер Сити": клуб рассматривал Родриго в случае возможного расставания с Савио», – рассказал Романо.

На портале Transfermarkt стоимость 24-летнего футболиста «сливочных» оценивается в 60 миллионов евро. Таким образом, интерес ведущих европейских клубов к нападающему подтверждает его статус одного из перспективных игроков текущего сезона.