01:59 ()
Свернуть список

Романо назвал два ведущих клуба, которые могли подписать Родриго вместо «Реала»

Дата публикации: 04-01-2026 00:44

 

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о заинтересованности нескольких клубов в нападающем мадридского «Реала» Родриго.

Долгое время ходили слухи о возможном уходе бразильского футболиста из «королевского» клуба, но эксперт опроверг сообщения о продаже Родриго в январе. Тем не менее, Романо подтвердил, что интерес к игроку действительно существовал и остаётся актуальным.

«Летом прошлого года «ПСЖ» внимательно следил за ситуацией с Родриго, рассматривая его как потенциальную замену Баркола. Кроме того, серьёзные переговоры велись с "Манчестер Сити": клуб рассматривал Родриго в случае возможного расставания с Савио», – рассказал Романо.

На портале Transfermarkt стоимость 24-летнего футболиста «сливочных» оценивается в 60 миллионов евро. Таким образом, интерес ведущих европейских клубов к нападающему подтверждает его статус одного из перспективных игроков текущего сезона.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close