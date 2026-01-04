Лидс – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии

Дата публикации: 04-01-2026 14:23

В воскресенье, 4 января, пройдет встреча в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги между командами «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча по киевскому времени запланировано на 14:30.

Лидс

Новый участник высшего дивизиона показывает достаточно уверенную игру в нынешнем сезоне. За 19 сыгранных туров в Премьер-лиге «Лидс» набрал 21 очко, что позволило команде занять 16-е место в турнирной таблице. При этом клуб уверенно держится вне зоны вылета — от опасной границы его отделяют 7 пунктов.

В Кубке английской лиги коллектив выбыл уже на очень раннем этапе — на стадии 1/32 финала, уступив «Шеффилду Уэнсдей». В Кубке Англии «павлины» начнут свои выступления с того же раунда, где им предстоит сразиться с «Дерби Каунти».

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» в этом сезоне испытывают сложности с постоянством результатов. После 19 туров команды удалось заработать 30 очков, что на данный момент даёт им 6-е место в чемпионате. При этом от позиции 4-й и от 11-й команду разделяют всего 3 очка, что говорит о плотной борьбе в зоне еврокубков и за пределами топ-6.

В Кубке Карабао «Манчестер Юнайтед» неожиданно покинул соревнование на стадии 1/32 финала, проиграв «Гримбси Таун», клубу из Второй лиги. В Кубке Англии «красные дьяволы» начнут борьбу также с 1/32 финала, где их ожидает непростой матч с «Брайтоном».

История личных встреч

В последних пяти очных противостояниях между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» явное преимущество на стороне «дьяволов». Они одержали три победы, а оставшиеся две игры завершились ничьей, что подтверждает силу и опыт гостей в этом дуэте.

Интересные факты

«Лидс» не знает поражений уже на протяжении шести подряд матчей. За этот промежуток команда выиграла два раза и четыре раза сыграла вничью, демонстрируя неплохое стабильное выступление.

Из последних пяти домашних встреч «павлины» выиграли три, что говорит о хорошей форме при поддержке своих болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» в последних двенадцати сыгранных матчах лишь однажды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, что указывает на возможные сложности в обороне.

Прогноз на матч

Ожидается интересная и напряжённая игра, в которой обе команды сумеют поразить ворота соперника. Сделаю ставку на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.66.