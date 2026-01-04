«Ливерпуль» и «Фулхэм» разошлись миром в матче 20-го тура

Дата публикации: 04-01-2026 21:36

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги на стадионе Крэйвен Коттедж (Лондон) прошёл увлекательный поединок между командами Фулхэм и Ливерпуль. Главным судьей на поле был Крэйг Поусон. Матч завершился со счетом 2:2, оставив яркие впечатления у болельщиков обеих команд.

Первый гол зрители увидели уже на 17-й минуте, когда нападающий Фулхэма Гарри Уилсон воспользовался ошибкой соперника и точно пробил по воротам, открывая счет в матче. В начале второго тайма, на 57-й минуте, Флориан Вирц из Ливерпуля сумел восстановить равенство на табло, реализовав опасный момент у штрафной зоны соперников.

В последние минуты матча страсти накалились до предела. Казалось, что гости смогут увезти три очка из Лондона: на 90+4-й минуте Коди Гакпо, полузащитник Ливерпуля, вывел свою команду вперёд, поразив ворота хозяев. Однако Фулхэм не уступал без борьбы - уже на 90+7-й минуте Харрисон Рид совершил точный удар и сравнял счет, подарив своей команде важное очко в напряженной схватке.

После этой эмоциональной встречи Фулхэм имеет в активе 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ливерпуль по итогам 20 проведенных игр располагается на четвёртой позиции, набрав 34 балла и продолжая борьбу за лидирующие места в турнире.