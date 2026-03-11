Почеттино высказался по поводу слухов о заинтересованности в нем со стороны "Реала"

Дата публикации: 11-03-2026 13:14

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что мадридский "Реал" рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера команды.

"Вдохновлен ли я вниманием со стороны "Реала"? У всего есть свое время. Футбол всегда приведет вас туда, куда предназначено", - заявил Почеттино в интервью El Chiringuito.

Аргентинский наставник возглавляет сборную США с сентября 2024 года, и его текущий контракт рассчитан до конца июля 2026 года. В данный момент главным тренером "Реала" является Альваро Арбелоа, который занимает этот пост с 13 января 2026 года.

Почеттино известен своим грамотным подходом к тактике и умением работать с молодыми игроками, что привлекает внимание ведущих клубов Европы. Несмотря на возникшие слухи о переходе, наставник сконцентрирован на своей работе со сборной США. В футболе, по его словам, многое зависит от обстоятельств и момента, поэтому он не спешит с ожиданиями, оставляя все события судьбе.

Стоит отметить, что период контракта Почеттино с американской командой совпадает с возможным интересом крупных европейских клубов, таких как "Реал". Тем не менее, тренер предпочитает не комментировать подобные вопросы подробно, чтобы сосредоточиться на достижении текущих задач и развитии национальной сборной.