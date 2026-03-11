15:57 ()
"Тоттенхэм" установил новый клубный антирекорд с шестью поражениями подряд

Дата публикации: 11-03-2026 13:08

 

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" потерпел крупное поражение от мадридского "Атлетико" со счётом 2:5.

Таким образом, "шпоры" установили новый антирекорд клуба — впервые в своей истории они проиграли шесть официальных поединков подряд.

Перед этим серия неудач команды была зафиксирована в Премьер-лиге, где подряд были поражения от "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла", "Арсенала", "Фулхэма" и "Кристал Пэлас".

Кроме того, в рамках первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сумела вырвать ничью у "Ньюкасла", "Бавария" разгромила "Аталанту", а "Галатасарай" минимально одолел "Ливерпуль". Другие встречи также принесли немало интересных результатов и эмоций.

Полная картина Лиги чемпионов сезона 2025/26: результаты всех матчей, статистика игроков, ведущие бомбардиры, а также расписание предстоящих игр доступны для поклонников футбола.

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

