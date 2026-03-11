Родриго выразил благодарность фанатам за поддержку после получения травмы

Дата публикации: 11-03-2026 13:12

Форвард мадридского "Реала" и сборной Бразилии Родриго успешно перенес операцию. После хирургического вмешательства футболист обратился к своим поклонникам, сообщив о начале нового этапа как в карьере, так и в жизни.

Бразилец поблагодарил всех за поддержку в социальных сетях.

"Сегодня начинается новая глава в моей жизни. Родился новый Родриго. Я готов пройти через весь этот сложный процесс и принять благословения Бога. Очень признателен за каждое слова поддержки. Слава Богу, операция прошла успешно!", — написал спортсмен.

Врачи мадридской команды подтвердили, что операция прошла успешно под руководством доктора Мануэля Лейеса и без каких-либо осложнений. Прогнозируемый период восстановления Родриго составляет около 9 месяцев. Это означает, что он не сможет помочь команде в ключевых матчах Лиги чемпионов, а также пропустит летний Кубок Америки в составе сборной Бразилии. Клуб выразил полную поддержку игроку и подчеркнул, что рассчитывает на его возвращение к старту следующего сезона.

Травма колена, которую Родриго получил в поединке против "Осасуны", стала самой серьезной в его профессиональной карьере. До этого повреждения 25-летний футболист успел забить 3 гола и отдать 2 голевые передачи в текущем сезоне Ла Лиги.