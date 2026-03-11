Хвича Кварацхелия: «Мечтал оказаться в составе "ПСЖ"»

Дата публикации: 11-03-2026 13:10

Грузинский полузащитник парижского "ПСЖ" Хвича Кварацхелия рассказал о причинах своего перехода из итальянского клуба "Наполи" в столичный коллектив.

– У меня были разные варианты продолжения карьеры, однако то, каким образом Луис Энрике и Луиш Кампуш презентовали проект "ПСЖ", произвело на меня глубокое впечатление. Я принял решение без раздумий. Моя мечта попасть в "ПСЖ" осуществилась, и когда со мной связались представители клуба, я действительно осознал, что теперь являюсь игроком мирового уровня.

Хвича подчеркнул, что для него важна не только высокая конкуренция в составе парижан, но и возможность развиваться под руководством опытного тренерского штаба. Такой шаг он видит как серьезный этап в своей карьере, который позволит ему раскрыть свой потенциал на полную мощь. Полузащитник также добавил, что ценит внимание болельщиков и намерен оправдать доверие клуба и поклонников своей игрой и результатами на поле.