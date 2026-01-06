Левандовски могут включить в сделку по обмену на Канселу для «Барселоны»

01:58 ()
Дата публикации: 06-01-2026 00:34

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски может оказаться включён в сделку, связанную с переходом защитника Жоау Канселу из "Аль-Хиляля" в каталонскую команду. Как сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х, в ходе обсуждения потенциального трансфера Канселу представители саудовского клуба выдвинули идею, согласно которой польский нападающий может провести остаток текущего сезона в Саудовской Про-Лиге.

Возможная схема сделки предусматривает, что Левандовски на шесть месяцев перейдёт в "Аль-Хиляль" на правах аренды, где его ждёт повышение зарплаты. Для "Барселоны" подобный вариант позволит разгрузить платёжную ведомость и сэкономить значительную сумму на окладе футболиста в последней части сезона. В свою очередь, "Аль-Хиляль" получит опытного нападающего европейского уровня, способного помочь команде в национальном чемпионате и на международной арене.

Ранее в прессе уже появлялась информация, что руководство "Барселоны" обратилось к клубу из Саудовской Аравии с предложением по трансферу Канселу, при этом сам защитник рассматривает переход в команду Хави как приоритетный для развития своей карьеры.

