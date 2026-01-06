Магуайр связался с Аморимом после увольнения тренера из «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 06-01-2026 12:20

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр поделился своими мыслями по поводу увольнения португальского тренера Рубена Аморима, который вчера, 5 января, покинул пост главного тренера английского клуба. В своём обращении в социальных сетях футболист выразил благодарность специалисту за время, проведенное вместе в команде, и пожелал ему дальнейших профессиональных успехов.

"Спасибо за всё, босс! Желаю вам всего наилучшего в будущем", - написал Магуайр в сториз на своих страницах в соцсетях, сопроводив публикацию совместной фотографией с бывшим наставником.

Рубен Аморим возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 11 ноября 2024 года до 5 января 2026 года. За это время португальский тренер провел клуб через множество испытаний, однако последние результаты команды в Премьер-лиге были далеки от ожиданий болельщиков и руководства. На данный момент "красные дьяволы" занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона 2025/2026, а их отставание от первого места, на котором находится лондонский "Арсенал", составляет 17 очков. Теперь команде предстоит искать нового главного тренера, чтобы улучшить свои позиции и попытаться навязать борьбу за лидерство в национальном первенстве.