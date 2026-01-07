«Ювентус» уверенно обыграл «Сассуоло» в 19-м туре Серии А

Дата публикации: 07-01-2026 01:17

В рамках 19-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2025-2026 годов состоялся поединок между командами «Сассуоло» и «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Мапей - Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия. Матч судил главный арбитр Лука Цуфферли. Туринцы одержали уверенную победу с крупным счетом 3:0, не оставив сопернику шансов на успех.

Счёт был открыт уже на 16-й минуте, когда защитник хозяев поля Тарик Мухаремович неудачно сыграл в обороне и врезал мяч в собственные ворота, что позволило «старой синьоре» повести в матче. Во втором тайме, на 62-й минуте, полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти увеличил преимущество своей команды, реализовав опасный момент. Спустя всего минуту, на 63-й, нападающий Джонатан Дэвид довёл счет до разгромного, отправив третий мяч в ворота «Сассуоло» и сняв все вопросы о победителе встречи.

Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 36 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы Серии А, уступая лидеру всего три очка. У расположившихся выше «Интера», «Милана» и «Наполи» ещё имеется по два матча в запасе, что сохраняет интригу в борьбе за лидерство. «Сассуоло» после поражения остается на 10-м месте, имея в активе 23 очка. Болельщики «Ювентуса» могут радоваться уверенной игре своей команды и сохранять надежду на успешную борьбу за чемпионство.