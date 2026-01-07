Довбик может перейти в европейский клуб за скромную сумму

Дата публикации: 07-01-2026 12:22

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может изменить клубную прописку уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Итальянские источники сообщают, что 28-летний форвард был предложен «Ювентусу», так как он не включён в основные планы главного тренера римской команды Джан Пьеро Гасперини. Туринский клуб рассматривает возможность взять украинского игрока в аренду без обязательства последующего выкупа. С учётом зарплаты Довбика и дополнительных расходов, предполагаемая цена сделки для «Ювентуса» может составить примерно 3-4 миллиона евро.

Напомним, что прошлым летом «Рома» заплатила за Артема Довбика внушительную сумму в размере 30,5 миллиона евро, что подчёркивает ожидания клуба от форварда.

Если сделка состоится, это позволит Довбику получить больше игрового времени и показать свои лучшие качества, которых, как считают эксперты, пока не удалось раскрыть в полной мере.