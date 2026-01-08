После поражения "Тоттенхэма" в Борнмуте Франку угрожает отставка

Дата публикации: 08-01-2026 10:38

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк находится под серьезным давлением после очередного неудачного результата команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ). В среду лондонский клуб потерпел поражение от "Борнмута" со счетом 2:3, пропустив решающий гол в добавленное время. Этот проигрыш стал очередным ударом для "Тоттенхэма", который теперь занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.

По информации Indykaila News, сегодня руководство клуба намерено срочно собраться на экстренное совещание, чтобы обсудить состояние команды и принять решение по дальнейшей судьбе датского наставника. Отмечается, что один из топ-менеджеров клуба настоятельно предлагает немедленно отправить Франка в отставку, считая, что такой шаг необходим для изменения ситуации.

Критика в адрес Франка усилилась после скандального эпизода, произошедшего перед матчем. В социальных сетях появились фотографии, на которых тренер держит стакан с символикой "Арсенала" — заклятого соперника "Тоттенхэма". Сам специалист поспешил опровергнуть любые предположения о намеренном поступке, заявив, что не заметил логотипа на стакане. По его словам, этот инцидент был несправедливо раздут и не имеет никакого отношения к спортивному результату. Франк подчеркнул: "Было бы крайне нелепо с моей стороны сознательно взять стакан с эмблемой "Арсенала". Это точно не могло произойти намеренно".

Напомним, что Томас Франк возглавил "Тоттенхэм" накануне текущего сезона, сменив на тренерском посту Анже Постекоглу. Сейчас команда сталкивается с серьезными трудностями, и будущее датского специалиста вызывает множество споров среди болельщиков и руководства клуба. Многое будет зависеть от решения, которое примут в ближайшие дни на экстренном совещании, поскольку результаты пока что далеки от ожиданий.