В «Манчестер Сити» уверены, что в ближайшие дни приобретут Гехи за £30 млн

Дата публикации: 08-01-2026 17:27

В "Манчестер Сити" уверены в своем преимуществе в переговорах по центральному защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи. Клуб рассчитывает обойти "Ливерпуль" и подписать перспективного игрока уже в ближайшие дни, сообщает источник Mirror. Как стало известно, "красные" столкнулись с трудностями при обсуждении условий зарплаты с англичанином, и не смогли удовлетворить финансовые запросы футболиста.

По информации издания, "горожане" готовы выкупить Марка Гехи примерно за 30 миллионов фунтов стерлингов (около 34,5 миллиона евро). Отмечается, что футболист сам проявляет заинтересованность в переходе - 25-летний защитник хочет продолжить карьеру под руководством именитого тренера Хосепа Гвардиолы. Такой шаг может помочь ему раскрыть свой потенциал и побороться за высшие достижения как на внутренней, так и на европейской арене.

В текущем сезоне Гехи провел 32 матча во всех соревнованиях, отличившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, демонстрируя стабильную и уверенную игру на своем посту. Его действующий контракт с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сейчас оценивается в 55 миллионов евро, что делает возможный трансфер за 34,5 млн особенно выгодным для "Манчестер Сити".