Серьезные трудности у Довбика: переход украинского футболиста под угрозой срыва

Дата публикации: 09-01-2026 23:12

Стали известны новые подробности травмы украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.

По информации от Маттео Моретто, 28-летний игрок выбыл не на две недели, как сообщалось ранее, а на целых два месяца. Этот факт существенно осложняет его возможный зимний трансфер, который теперь практически исключён, несмотря на активные попытки агентов продать его в другие клубы.

В нынешнем сезоне Артем Довбик провёл 16 матчей за клуб во всех соревнованиях, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 20 миллионов евро.

Ранее поступала информация о заинтересованности в Довбике одного из английских клубов Премьер-лиги, однако из-за травмы эта перспектива стала менее реальной.

Такое длительное восстановление может повлиять на игровую форму украинского нападающего и позиции в составе «Ромы», а также снизить интерес к нему со стороны потенциальных покупателей. Важно отметить, что сейчас главной задачей для Довбика станет полное и качественное восстановление.