«Манчестер Сити» уничтожил «Эксетер Сити» в матче Кубка Англии

Дата публикации: 10-01-2026 22:38

Состоялся матч третьего раунда Кубка Англии сезона 2025-2026, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Эксетер Сити», представляющий третью по рангу лигу страны. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась впечатляющей победой команды Хосепа Гвардиолы со счётом 10-1.

Счёт в игре был открыт уже на 12-й минуте - отличился защитник «горожан» Макс Аллейн. Второй мяч забил полузащитник Родри на 24-й минуте. Затем до перерыва гости дважды поразили собственные ворота: на 42-й минуте автогол записал хавбек «Эксетер Сити» Джек Хейз, а на 45+2-й минуте ещё один автогол на счету защитника Джека Фицвотера.

На старте второго тайма, на 49-й минуте, Рико Льюис увеличил преимущество хозяев с передачи новичка Антуана Семеньо. Спустя пять минут Семеньо отличился сам, забив пятый мя�ч команды. В дальнейшем счет рос еще быстрее: на 71-й минуте седьмой гол за «Ман Сити» забил Тейани Рейндерс, на 79-й - Нико О'Райли довёл его до 8-0. На 86-й минуте Райан Макайду отметился девятым голом хозяев.

В концовке встречи, на 90-й минуте, полузащитник «Эксетер Сити» Джордж Бирч сумел отыграть один мяч, однако уже спустя минуту Льюис оформил дубль, установив итоговый счет 10-1.

Таким образом, «Манчестер Сити» уверенно прошел в следующий раунд Кубка Англии, а для «Эксетер Сити» розыгрыш турнира завершился.