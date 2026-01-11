«Локомотив» оценил Батракова в €35–40 млн - интерес проявляет ПСЖ

Дата публикации: 11-01-2026 15:03

К полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову проявляют интерес такие европейские топ-клубы, как "ПСЖ", "Барселона", "Интер", "Монако", "Ювентус" и "Порту". По информации, опубликованной журналистом Экремом Конуром на своей странице в соцсети X, представители этих команд внимательно следят за прогрессом 20-летнего футболиста. Российский клуб готов рассматривать предложения о продаже только в случае, если потенциальный покупатель предложит сумму от 35 до 40 миллионов евро.

Алексей Батраков является воспитанником футбольной академии "Локомотива" и уже сейчас занимает одну из ключевых ролей в составе команды. В этом сезоне молодой полузащитник провёл 23 встречи во всех турнирах, в которых отличился 15 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач своим партнёрам. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до лета 2029 года, что повышает его ценность на трансферном рынке.

На популярном портале Transfermarkt рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро. Это значительно ниже, чем сумма, которую "Локомотив" рассчитывает получить за своего перспективного воспитанника. Таким образом, переговоры могут развернуться вокруг размера компенсации и бонусов. Интерес со стороны ведущих клубов Европы лишь подтверждает потенциал Батракова и его перспективы на международном уровне.