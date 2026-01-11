«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Кристал Пэлас» Жан-Филиппу Матета

Дата публикации: 11-01-2026 15:04

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Жан-Филиппу Матета. 28-летний форвард из Франции устремлен на новый виток своей карьеры и не скрывает желания перейти в более титулованный европейский клуб. По данным итальянского издания Tuttosport, представители «Ювентуса» внимательно отслеживают ситуацию вокруг Жан-Филиппа, готовясь, возможно, сделать предложение уже этим летом.

В прошлом году игрок также находился в сфере интересов «Милана», однако стоимость, заявленная тогда на уровне 40 миллионов евро, оказалась слишком высокой для «россонери» и вынудила их отказаться от идеи трансфера. В настоящее время обстоятельства изменились: контракт Матеты с английским клубом рассчитан до лета 2027 года, и сам нападающий не проявляет желания продлевать соглашение. Это может заставить руководство «Кристал Пэлас» пересмотреть свои условия, чтобы не упустить шанс заработать на продаже форварда.

Сообщается, что «Ювентус» готов выделить на приобретение Жан-Филиппа Матеты порядка 20-25 миллионов евро. Туринцы рассматривают французского нападающего как потенциальную замену для Душана Влаховича, если последний покинет команду. В текущем сезоне Жан-Филипп Матета показывает неплохую форму: провёл 32 матча за «Кристал Пэлас», в которых отличился 10 голами и двумя ассистами. Его результативность и опыт выступлений в сильнейших лигах Европы делают его привлекательной опцией для «Ювентуса» на предстоящий трансферный период.