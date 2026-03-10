Жоан Лапорта заявил, что «ПСЖ» сделал рекордное предложение за Ямаля в истории футбола

Дата публикации: 10-03-2026 13:09

Президент клуба «Барселона» Жоан Лапорта поделился подробностями о попытке «Пари Сен-Жермена» приобрести юного вингера Ламина Ямаля.

«Это одно из достижений, которыми я особенно горжусь: «ПСЖ» предложил за Ямаля рекордные 250 млн евро, но мы отказались – у него действует контракт до 2030 года», – заявил Лапорта во время обсуждений, посвящённых выборам нового президента клуба.

Ранее Лапорта упоминал, что предложение «Пари Сен-Жермена» поступило примерно два года назад, когда Ямалю было всего 17 лет, и это был период, когда клуб особенно высоко оценивал его потенциал и талант.

На сегодняшний день Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 142 матча в различных турнирах. За это время он забил 44 гола и сделал 49 результативных передач, что делает его одним из ключевых игроков команды и настоящей надеждой каталонского футбола.

Такой интерес со стороны топ-клуба, как «ПСЖ», подчёркивает огромный потенциал футболиста и высокую ценность, которую он представляет для «Барселоны». Руководство клуба намерено сохранить молодого игрока, учитывая его впечатляющие достижения и перспективы.