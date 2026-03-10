Лев, мальчишка в сомбреро и пес Disney: самые популярные маскоты чемпионатов мира по футболу

Дата публикации: 10-03-2026 12:30

Талисман – это неотъемлемая часть крупных спортивных соревнований. Глобальный беттинговый бренд 1xBet составил список самых популярных маскотов, которые ассоциируются с интригой мундиалей не меньше «Руки Бога» Марадоны или той самой вспышки ярости Зинедина Зидана.

Лев Вилли, Англия 1966

Чемпионат мира по футболу обзавелся собственным талисманом лишь через 36 лет после дебютного мундиаля. Основателем легендарного жанра стал Лев Вилли - маскот, которого легко запомнить с первого взгляда.

Простая идея оказалась гениальным решением: символ страны-хозяйки турнира в фирменной джерси очень понравился болельщикам. Он стал стандартом и задал тренд на десятки лет вперед.

Хуанито, Мексика 1970

Задорный мальчишка в сомбреро стал квинтэссенцией мексиканского настроения. Хуанито получился очень локальным символом, но в то же время его вайб легко считывался международной аудиторией. Искренняя улыбка, дань национальным традициям и футбольный мяч - простая формула, ставшая магнитом для болельщиков со всего мира.

Дебют Хуанито сломал стереотипное восприятие футбольных маскотов, превратив их в туристическую открытку. Болельщикам было достаточно одного взгляда на символ, чтобы понять, в какой стране проходит престижный турнир.

Наранхито, Испания 1982

Улыбающийся апельсин, одетый в форму сборной Испании, символизировал жизнерадостность и солнечную атмосферу страны-хозяйки Мундиаля. Имя персонажа переводится, как “апельсинчик”, что является вариацией от испанского слова naranja (апельсин). Задорный Наранхито быстро завоевал популярность среди фанов и стал любимой игрушкой детей того времени.

Чао, Италия 1990

Колыбель римской цивилизации и эпохи Возрождения не могла позволить себе просто плыть по течению, поэтому накануне домашнего чемпионата мира представила очень необычного маскота. На смену веселым человечкам и забавным животным пришла абстрактная геометрическая фигура Чао.

Пусть Италия не сумела выиграть тот мундиаль, завоевав бронзовые медали, но зато ее символ стал одним из самых запоминающихся маскотов за всю историю футбола.

Страйкер, США 1994

Американцы решили не экспериментировать и доверили создание маскота студии Disney. Целеустремленный пес в джерси сборной США произвел настоящий фурор среди болельщиков. Впервые создателям маскотов для чемпионатов мира по футболу удалось заработать на продаже талисмана турнира - общий профит превысил космическую отметку в $11 млн. Страйкер разлетался с полок магазинов за считанные минуты.

На домашнем мундиале сборная США добралась до 1/8 финала, уступив будущему чемпиону - Бразилии.

Ато, Каз и Ник, Япония и Южная Корея 2002

Большой футбол вошел в XXI век с революционными изменениями - впервые мировое первенство приняли сразу две страны. При разработке маскотов Япония и Южная Корея хотели подчеркнуть технологичность региона, поэтому реализовали проект с помощью компьютерной графики.

Идея авторов заключалась в том, что Ато - тренер, а Каз и Ник - футболисты. Имена для этого трио выбирали сами болельщики: каждый желающий мог проголосовать в интернете. Страны-хозяйки мундиаля порадовали достойными выступлениями. Япония проиграла в 1/8 финала будущему бронзовому призеру Турции, которая также обыграла Южную Корею в матче за 3-е место.

У чемпионата мира 2026 тоже будет сразу 3 маскота: орел Клач, лось Мейпл и ягуар Заю.