Тренер «Галатасарая» Бурук поделился впечатлениями от победы над «Ливерпулем»

Дата публикации: 11-03-2026 13:01

 

Главный тренер турецкого клуба «Галатасарай» Окан Бурук поделился мыслями о победе своей команды в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» со счётом 1:0.

«Результат схож с тем, что был в прошлом матче, но игра выглядела по-другому. «Ливерпуль» — очень сильный клуб с множеством талантливых футболистов. Тем не менее, мы сделали всё, что от нас требовалось на своём поле, и добились победы. Важно понимать, что ещё ничего не завершено — впереди игра на выезде, которая будет не менее сложной.

Против таких команд, как «Ливерпуль», всегда тяжело играть, ведь каждый промах может стоить дорого. Сейчас мы сосредоточены на предстоящем испытании и верим в способности нашей команды», — заявил Бурук, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что в матче группового этапа Лиги чемпионов в сентябре 2025 года «Галатасарай» уже одержал победу над «Ливерпулем» с таким же счётом — 1:0.

