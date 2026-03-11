15:57 ()
Инфантино: Трамп официально подтвердил возможность участия Ирана в ЧМ-2026

Дата публикации: 11-03-2026 13:02

 

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился подробностями своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня вечером у меня была встреча с президентом Соединённых Штатов Дональдом Дж. Трампом, на которой мы обсудили подготовку к грядущему чемпионату мира по футболу 2026 года. Это событие вызывает всё больший интерес, ведь до старта осталось всего 93 дня.

Мы также коснулись текущей ситуации в Иране, а также того, что сборная этой страны успешно прошла квалификацию на чемпионат мира. Президент Трамп подтвердил, что иранская команда без проблем сможет принять участие в турнире, который пройдёт на территории Соединённых Штатов.

Сейчас, как никогда, чемпионат мира ФИФА остаётся важным событием, способным объединить людей разных стран и культур. Хочу выразить искреннюю благодарность президенту США за его поддержку — это ещё одно подтверждение того, что футбол действительно объединяет весь мир», — заявил Инфантино в своём сообщении, опубликованном ФИФА в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года будет совместно принимать три страны — США, Канада и Мексика. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля и обещает стать одним из самых масштабных в истории.

