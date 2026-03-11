Осимхен поделился трогательным посланием после победы «Галатасарая» над «Ливерпулем»

Дата публикации: 11-03-2026 13:03

Центральный форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен поделился на своих страницах в соцсетях сильными эмоциями после важной победы турецкой команды над английским «Ливерпулем» со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственный мяч в этой встрече был забит Марио Лемина, которому ассистировал именно Осимхен.

«Этот вечер оказался для меня невероятно трогательным, слёзы почти наворачивались на глаза. Честно говоря, такого проявления любви и поддержки от болельщиков «Галатасарая» я никогда не забуду. С первого дня вы окружили меня теплом и уважением — не только меня, но и моих близких и семьи.

Эти моменты ещё больше напоминают, что футбол — это не просто спорт, это настоящая любовь, преданность и единство. Я обещаю и дальше выкладываться на поле ради этой эмблемы, клуба и невероятных фанатов. Спасибо вам за то, что сделали этот вечер по-настоящему особенным. Мы — одна семья», — отметил Осимхен.

Виктор Осимхен подчеркнул, что такая поддержка является для него мощным стимулом и вдохновением продолжать бороться на поле несмотря на все трудности. Он выразил глубокую признательность за возможность выступать за «Галатасарай» и заявил о намерении вместе с командой достигать ещё больших высот, укрепляя единство и дух коллектива.