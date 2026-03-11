Наставник «Ньюкасла» Хау прокомментировал ничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 11-03-2026 13:04

Главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау поделился своим мнением о ничейном исходе первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» (1:1).

«Сложно было смириться с таким результатом – особенно с последним ударом в игре. Тем не менее, я считаю, что наша команда сыграла на высоком уровне. В целом мы успешно сдерживали соперника. Создалось мало опасных моментов — возможно, единственной реальной возможностью во втором тайме был эпизод с Харви Барнсом. Тем не менее, мы уверены, что сделали всё, что могли.

Мы обязаны сохранять веру. Очевидно, что ответная встреча будет проходить в совершенно других условиях. Но в этот вечер команда доказала – мы способны поставить любую команду в сложное положение. Теперь нам предстоит отправиться туда и постараться добиться положительного результата», – приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.