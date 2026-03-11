Зидан определился с новым местом работы: решение принято

Дата публикации: 11-03-2026 13:27

Известный тренер Зинедин Зидан вскоре станет новым главным тренером сборной Франции по футболу. По данным различных СМИ, после чемпионата мира по футболу 2026 года Зидан возглавит национальную команду своей страны. На днях в Париже представители Федерации футбола Франции и сам специалист встретились, чтобы обсудить детали будущего сотрудничества. Сообщается, что обе стороны практически договорились обо всех основных моментах, и теперь переход Зидана к сборной Франции - лишь вопрос времени.

Текущее руководство сборной Франции полностью доверяет нынешнему наставнику Дидье Дешаму, который продолжит готовить команду и вести ее на мировом первенстве 2026 года. После завершения этого турнира Федерация планирует обновить тренерский штаб: именно тогда и произойдет смена главного тренера, и Зинедин Зидан получит возможность реализовать свои идеи на посту наставника национальной сборной.

Напомним, ранее Зидан, легендарный французский футболист и успешный тренер, называл среди своих футбольных кумиров уругвайца Энцо Франческоли, который играл ярко и вдохновлял многих игроков своего поколения.