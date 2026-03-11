15:58 ()
Свернуть список

В Испании объяснили поступок Владислава Ваната

Дата публикации: 11-03-2026 13:29

 

Известный бывший испанский арбитр Уксио Кааманьо представил свой развернутый анализ спорного момента в матче между "Жироной" и "Леванте". В центре внимания оказался украинский нападающий Владислав Ванат, который сыграл важную роль в эпизоде с забитым мячом.

В самом конце матча Леванте - Жирона (1:1), когда шли добавленные минуты, гол в ворота хозяев забил Хоэль Роки. После этого эпизода VAR тщательно проверял момент, потому что Ванат располагался за линией защитников, что вызвало сомнения в легальности взятия ворот.

Уксио Кааманьо отметил, что гол, в котором фигурировал Ванат, абсолютно легален. Он подчеркнул, что украинец находился сбоку от мяча, не мешал защитникам и не перекрывал обзор вратарю Райану, то есть никакого нарушения не было. По словам арбитра, в таких ситуациях важна командная игра и слаженные действия футболистов с ассистентом.


Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close