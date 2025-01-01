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Фиорентина - Торино 19 Января прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
19 Января 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Фиорентина
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Торино, которое состоится 19 Января 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Торино
Турин
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия пз Робин Госенс
29 Франция пз Ясин Адли
8 Италия пз Роландо Мандрагора
23 Италия пз Андреа Кольпани
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
20 Италия нп Мойзе Кин
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
21 Франция зщ Али Дембеле
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
13 Чили зщ Гильермо Марипан
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
24 Хорватия пз Борна Соса
28 Италия пз Самуэле Риччи
61 Франция пз Адриен Тамез
10 Хорватия пз Никола Влашич
7 Франция нп Янн Карамо
18 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Торино0 : 1Фиорентина
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Торино0 : 0Фиорентина
29.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина1 : 0Торино
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Торино1 : 1Фиорентина
01.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Фиорентина2 : 1Торино
21.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Фиорентина0 : 1Торино
10.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Торино4 : 0Фиорентина
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Фиорентина2 : 1Торино
29.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Торино1 : 1Фиорентина
19.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Фиорентина1 : 0Торино
13.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 1Фиорентина
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Фиорентина0 : 3
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 2Фиорентина
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 1Фиорентина
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Торино1 : 1
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Торино0 : 0
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 2Торино
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Торино0 : 2
13.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2047
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2043
4
Лига чемпионов
Лацио2036
5
Лига Европы
Ювентус2034
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина1932
8 Милан1931
9 Рома2127
10 Удинезе2026
11 Дженоа2123
12 Торино2022
13 Лечче2020
14 Эмполи2020
15 Комо2019
16 Верона2019
17 Парма2019
18
Зона вылета
Кальяри2018
19
Зона вылета
Венеция2014
20
Зона вылета
Монца2113

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