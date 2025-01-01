Фиорентина - Торино 19 Января прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
19 Января 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Торино, которое состоится 19 Января 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Торино
Турин
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|29
|пз
|Ясин Адли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|21
|зщ
|Али Дембеле
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|24
|пз
|Борна Соса
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|61
|пз
|Адриен Тамез
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|10.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|29.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|20
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|19
|32
|8
|Милан
|19
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Дженоа
|21
|23
|12
|Торино
|20
|22
|13
|Лечче
|20
|20
|14
|Эмполи
|20
|20
|15
|Комо
|20
|19
|16
|Верона
|20
|19
|17
|Парма
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|20
|18
| 19
Зона вылета
|Венеция
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13