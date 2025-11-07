01:10 ()
Молодечно - МЛ Витебск 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 12:00
07 Ноября 2025 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Молодечно
МЛ Витебск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молодечно - МЛ Витебск, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молодечно
Молодечно
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур МЛ Витебск0 : 0Молодечно
31.10.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 1 : 0Молодечно
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Молодечно0 : 1
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Молодечно
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Молодечно1 : 3
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Молодечно
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур МЛ Витебск3 : 1
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1МЛ Витебск
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур МЛ Витебск4 : 1
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0МЛ Витебск
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур МЛ Витебск2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2761
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2756
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
4 Динамо-Брест2748
5 Минск2745
6 Торпедо-БелАЗ2744
7 Ислочь2744
8 Неман2739
9 Гомель2737
10 БАТЭ2736
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2730
13 Нафтан2725
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2718
16
Зона вылета
Молодечно2711

