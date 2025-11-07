Молодечно - МЛ Витебск 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 12:00
07 Ноября 2025 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молодечно - МЛ Витебск, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молодечно
Молодечно
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|31.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|27
|61
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|27
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|27
|53
|4
|Динамо-Брест
|27
|48
|5
|Минск
|27
|45
|6
|Торпедо-БелАЗ
|27
|44
|7
|Ислочь
|27
|44
|8
|Неман
|27
|39
|9
|Гомель
|27
|37
|10
|БАТЭ
|27
|36
|11
|Витебск
|27
|30
|12
|Арсенал Дз
|27
|30
|13
|Нафтан
|27
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|27
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|27
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|27
|11