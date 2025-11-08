Пари Нижний Новгород - Рубин 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 15:30
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
08 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Рубин, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 3
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|22.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|09.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Россия — Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Россия — Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 0
|31.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 3
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 3
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|32
|2
|ЦСКА
|14
|30
|3
|Зенит
|14
|29
|4
|Балтика
|14
|27
|5
|Локомотив М
|14
|27
|6
|Спартак М
|14
|22
|7
|Рубин
|14
|19
|8
|Динамо М
|14
|17
|9
|Ахмат
|14
|16
|10
|Акрон
|14
|15
|11
|Ростов
|14
|15
|12
|Динамо Мх
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|14
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|14
|7