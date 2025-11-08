01:54 ()
Пари Нижний Новгород - Рубин 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 15:30
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
08 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Пари Нижний Новгород
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Рубин, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Рубин
Казань
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Рубин1 : 1Пари Нижний Новгород
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Рубин
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Рубин1 : 0Пари Нижний Новгород
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород0 : 3Рубин
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин3 : 0Пари Нижний Новгород
22.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород2 : 4Рубин
09.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин0 : 1Пари Нижний Новгород
02.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
05.12.2021 Россия — Премьер-Лига 17-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
02.10.2021 Россия — Премьер-Лига 10-й тур Рубин0 : 1Пари Нижний Новгород
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Пари Нижний Новгород3 : 0
31.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Рубин1 : 1Пари Нижний Новгород
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Рубин2 : 3
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Рубин0 : 0
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 1 : 3Рубин
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Рубин
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Рубин1 : 1Пари Нижний Новгород
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1432
2 ЦСКА1430
3 Зенит1429
4 Балтика1427
5 Локомотив М1427
6 Спартак М1422
7 Рубин1419
8 Динамо М1417
9 Ахмат1416
10 Акрон1415
11 Ростов1415
12 Динамо Мх1414
13
Стыковая зона
Крылья Советов1413
14
Стыковая зона
Оренбург1411
15
Зона вылета
Сочи148
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

Отзывы и комментарии к матчу

