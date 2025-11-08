Жирона - Алавес 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
08 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Алавес, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Алавес
Витория
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|3
|нп
|Хоэль Рока
|7
|нп
|Кристиан Стуани
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|24
|зщ
|Виктор Парада
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Эдуардо Коудет
История личных встреч
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|04.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 3
|31.10.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Алавес
|11
|15
|9
|Атлетик Б
|11
|14
|10
|Эльче
|11
|14
|11
|Райо Вальекано
|11
|14
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Севилья
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Леванте
|11
|9
|17
|Мальорка
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7