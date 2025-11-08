01:55 ()
Жирона - Алавес 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
08 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Жирона
Алавес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Алавес, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Алавес
Витория
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
12БразилиязщВитор Рейс
17НидерландызщДейли Блинд
24ИспаниязщАлекс Морено
20БельгиязщАксель Витсель
23ИспанияпзИван Мартин
18МароккопзАззедин Унаи
15УкраинанпВиктор Цыганков
3ИспаниянпХоэль Рока
7УругвайнпКристиан Стуани
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
24ИспаниязщВиктор Парада
3МароккозщЮссеф Энрикес
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
8ИспанияпзАнтонио Бланко
4ИспанияпзДенис Суарес
10ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
АргентинаЭдуардо Коудет
История личных встреч
05.04.2025Испания — Примера30-й турЖирона0 : 1Алавес
11.01.2025Испания — Примера19-й турАлавес0 : 1Жирона
10.05.2024Испания - Примера35-й турАлавес2 : 2Жирона
18.12.2023Испания - Примера17-й турЖирона3 : 0Алавес
18.05.2019Испания - Примера38-й турАлавес2 : 1Жирона
12.01.2019Испания - Примера19-й турЖирона1 : 1Алавес
05.12.2018Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчЖирона2 : 1Алавес
31.10.2018Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчАлавес2 : 2Жирона
19.04.2018Испания - Примера33-й турАлавес1 : 2Жирона
04.12.2017Испания - Примера14-й турЖирона2 : 3Алавес
31.10.2025Испания — Примера11-й тур2 : 1Жирона
25.10.2025Испания — Примера10-й турЖирона3 : 3
18.10.2025Испания — Примера9-й тур2 : 1Жирона
04.10.2025Испания — Примера8-й турЖирона2 : 1
26.09.2025Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0
02.11.2025Испания — Примера11-й турАлавес2 : 1
26.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 0Алавес
20.10.2025Испания — Примера9-й турАлавес0 : 0
05.10.2025Испания — Примера8-й турАлавес3 : 1
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 0Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Алавес1115
9 Атлетик Б1114
10 Эльче1114
11 Райо Вальекано1114
12 Сельта1113
13 Севилья1113
14 Реал Сосьедад1112
15 Осасуна1111
16 Леванте119
17 Мальорка119
18
Зона вылета
Валенсия119
19
Зона вылета
Овьедо118
20
Зона вылета
Жирона117

