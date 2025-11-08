01:57 ()
08 ноября
Эксельсиор - Хераклес 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 17:30
08 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Эксельсиор
Хераклес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Хераклес, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на .

История личных встреч
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Эксельсиор4 : 0Хераклес
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Хераклес3 : 1Эксельсиор
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес4 : 5Эксельсиор
22.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Эксельсиор0 : 3Хераклес
18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Эксельсиор2 : 2Хераклес
26.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Хераклес2 : 2Эксельсиор
18.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Хераклес4 : 0Эксельсиор
10.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Эксельсиор3 : 1Хераклес
09.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Эксельсиор1 : 3Хераклес
22.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес0 : 0Эксельсиор
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 2Эксельсиор
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 0Эксельсиор
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Эксельсиор1 : 0
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Эксельсиор
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Эксельсиор1 : 2
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес8 : 2
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 3 : 0Хераклес
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Хераклес0 : 7
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Хераклес
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Хераклес3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1115
9 Твенте1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1110
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Телстар118
18
Зона вылета
Хераклес116

