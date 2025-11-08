01:58 ()
Мотор - Висла Плоцк 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 18:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
08 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Мотор
Висла Плоцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Висла Плоцк, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 2Мотор
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Мотор3 : 0
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор2 : 5
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 0Мотор
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Мотор2 : 2
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Висла Плоцк
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Висла Плоцк3 : 1
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 1 : 1Висла Плоцк
26.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Висла Плоцк1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1429
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1325
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1522
5 Краковия1422
6 Лех П1321
7 Корона1420
8 Ракув1320
9 Заглембе Л1318
10 Легия1317
11 Видзев1417
12 Погонь1417
13 ГКС Катовице1417
14 Мотор1315
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1410
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

