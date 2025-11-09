Астон Вилла - Борнмут 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Борнмут, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Борнмут
Борнмут
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Андони Ираола
История личных встреч
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|08.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|10
|18
|6
|Борнмут
|10
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Челси
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Эвертон
|11
|15
|12
|Астон Вилла
|10
|15
|13
|Брентфорд
|10
|13
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2