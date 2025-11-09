02:42 ()
Астон Вилла - Борнмут 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Астон Вилла
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Борнмут, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Борнмут
Борнмут
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
24 Бельгия пз Амаду Онана
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
18 Франция зщ Бафоде Диаките
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Англия пз Алекс Скотт
12 США пз Тайлер Адамс
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Андони Ираола
История личных встреч
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Борнмут0 : 1Астон Вилла
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 1Борнмут
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Астон Вилла3 : 1Борнмут
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 2Астон Вилла
18.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла3 : 0Борнмут
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут2 : 0Астон Вилла
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Борнмут2 : 1Астон Вилла
17.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла1 : 2Борнмут
09.04.2016 Англия - Премьер-лига 33-й тур Астон Вилла1 : 2Борнмут
08.08.2015 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут0 : 1Астон Вилла
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Астон Вилла2 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Астон Вилла
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 1Астон Вилла
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Астон Вилла
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Борнмут
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Борнмут2 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 3 : 3Борнмут
03.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Борнмут3 : 1
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур1118
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
5
Лига Европы
Сандерленд1018
6 Борнмут1018
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Челси1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Эвертон1115
12 Астон Вилла1015
13 Брентфорд1013
14 Ньюкасл Юнайтед1012
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

Отзывы и комментарии к матчу

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
