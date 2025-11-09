Айнтрахт Ф - Майнц 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 20:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
09 Ноября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Майнц, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Майнц
Майнц
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|27
|вр
|Робин Центнер
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|31
|зщ
|Доминик Кор
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|15
|пз
|Леннард Мэлони
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|26.01.2024
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|13.11.2022
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|09.01.2021
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 5
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|9
|18
|7
|Вердер
|10
|15
|8
|Кёльн
|9
|14
|9
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|10
|Унион
|10
|12
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Гамбург
|10
|9
|13
|Вольфсбург
|10
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5