Айнтрахт Ф - Майнц 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 20:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
09 Ноября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Айнтрахт Ф
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Майнц, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Майнц
Майнц
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
21 Германия зщ Натаниэль Браун
8 Алжир пз Фарес Шаиби
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
9 Германия нп Жонатан Буркардт
27 Германия вр Робин Центнер
25 Норвегия зщ Андреас Ханче-Ольсен
31 Германия зщ Доминик Кор
2 Австрия зщ Филипп Мвене
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
15 США пз Леннард Мэлони
6 Япония пз Каисю Сано
10 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Майнц1 : 1Айнтрахт Ф
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Ф1 : 3Майнц
26.01.2024 Германия — Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Ф1 : 0Майнц
27.08.2023 Германия — Бундеслига 2-й тур Майнц1 : 1Айнтрахт Ф
13.05.2023 Германия — Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Майнц
13.11.2022 Германия — Бундеслига 15-й тур Майнц1 : 1Айнтрахт Ф
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Майнц2 : 2Айнтрахт Ф
18.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф1 : 0Майнц
09.05.2021 Германия — Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Майнц
09.01.2021 Германия — Бундеслига 15-й тур Майнц0 : 2Айнтрахт Ф
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 0Айнтрахт Ф
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Айнтрахт Ф1 : 1 2 : 4
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 5
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Майнц2 : 1
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Майнц1 : 1
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Майнц0 : 2
26.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 1Майнц
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Майнц1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Байер1020
5
Лига Европы
Хоффенхайм1019
6
Лига конференций
Штутгарт918
7 Вердер1015
8 Кёльн914
9 Айнтрахт Ф914
10 Унион1012
11 Фрайбург910
12 Гамбург109
13 Вольфсбург108
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм105

Отзывы и комментарии к матчу

