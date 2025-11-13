Ирландия - Португалия 13 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-11-2025 21:45
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
13 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Португалия, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Португалия
Главные тренеры
|Хеймир Хадльгримссон
|Роберто Мартинес
История личных встреч
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|3 : 0
|11.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. 9-й тур
|0 : 0
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|11.06.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|1 : 5
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 4-й тур
|1 : 0
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 4-й тур
|2 : 2
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа F. 1-й тур
|0 : 5
|08.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Финал
|2 : 2 5 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Словакия
|4
|9
|3
|Северная Ирландия
|4
|6
|4
|Люксембург
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Косово
|4
|7
|3
|Словения
|4
|3
|4
|Швеция
|4
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|4
|10
|3
|Греция
|4
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Украина
|4
|7
|3
|Исландия
|4
|4
|4
|Азербайджан
|4
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Турция
|4
|9
|3
|Грузия
|4
|3
|4
|Болгария
|4
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|4
|4
|Армения
|4
|3
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Польша
|6
|13
|3
|Финляндия
|7
|10
|4
|Литва
|7
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|6
|10
|4
|Кипр
|7
|8
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Италия
|6
|15
|3
|Израиль
|7
|9
|4
|Эстония
|7
|4
|5
|Молдавия
|6
|1
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия
|6
|14
| 2
Плей-офф
|Северная Македония
|7
|13
|3
|Уэльс
|6
|10
|4
|Казахстан
|7
|7
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Албания
|6
|11
|3
|Сербия
|6
|10
|4
|Латвия
|7
|5
|5
|Андорра
|7
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Чехия
|7
|13
|3
|Фарерские острова
|7
|12
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0