Италия - Норвегия 16 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
16 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 10-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Италия
Норвегия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Норвегия, которое состоится 16 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Италия
Норвегия
14 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Италия зщ Джанлука Манчини
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
2 Италия пз Рауль Белланова
3 Италия пз Федерико Димарко
6 Италия пз Самуэле Риччи
16 Италия пз Бриан Кристанте
7 Италия пз Маттео Политано
20 Италия пз Маттиа Дзакканьи
10 Италия нп Джакомо Распадори
11 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
14 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
17 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
5 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
22 Норвегия пз Оскар Бобб
8 Норвегия пз Сандер Берге
6 Норвегия пз Патрик Берг
20 Норвегия пз Антонио Нуса
7 Норвегия нп Александр Сёрлот
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Италия Дженнаро Гаттузо
Норвегия Столе Сольбаккен
История личных встреч
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур Норвегия3 : 0Италия
13.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. 10-й тур Италия2 : 1Норвегия
09.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. 1-й тур Норвегия0 : 2Италия
13.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 9-й тур 0 : 2Италия
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 8-й тур Италия3 : 0
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 7-й тур 1 : 3Италия
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 6-й тур 4 : 5Италия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Италия5 : 0
13.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 9-й тур Норвегия4 : 1
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Норвегия1 : 1
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 7-й тур Норвегия5 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 6-й тур Норвегия11 : 1
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Норвегия1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча десятого тура к ЧМ-2026: Италия — Норвегия. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

Новости футбола

