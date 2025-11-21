03:24 ()
Ницца - Марсель 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 21:45
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
21 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ницца
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Марсель, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Марсель
Марсель
80 Франция вр Йеванн Диуф
33 Франция зщ Антуан Менди
28 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
37 Гана зщ Коджо Оппонг
2 Тунис зщ Али Абди
92 Франция пз Жонатан Клосс
8 Франция пз Морган Сансон
24 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
10 Франция пз Софьян Диоп
90 Испания нп Кевин Оморуйи
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
4 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
28 Франция зщ Бенжамен Павар
33 Италия зщ Эмерсон
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
18 Бельгия пз Артур Вермерен
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Англия пз Эйнджел Гомес
14 Бразилия нп Игор Пайшао
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Италия Роберто де Дзерби
Италия Андреа Мальдера
История личных встреч
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Ницца2 : 0Марсель
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Марсель2 : 0Ницца
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель2 : 2Ницца
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца1 : 0Марсель
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Марсель1 : 3Ницца
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца0 : 3Марсель
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель2 : 1Ницца
09.02.2022 Кубок Франции 1/4 финала Ницца4 : 1Марсель
27.10.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца1 : 1Марсель
20.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца3 : 0Марсель
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 2 : 1Ницца
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Ницца1 : 3
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 0Ницца
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Ницца2 : 0
26.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур 1 : 2Ницца
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Марсель3 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Марсель0 : 1
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 1Марсель
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Марсель2 : 2
25.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур 2 : 1Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1227
2
Лига чемпионов
Марсель1225
3
Лига чемпионов
Ланс1225
4
Лига чемпионов
Страсбург1222
5
Лига Европы
Лилль1220
6
Лига конференций
Монако1220
7 Лион1220
8 Ренн1218
9 Ницца1217
10 Тулуза1216
11 Париж1214
12 Гавр1214
13 Анже1213
14 Метц1211
15 Брест1210
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Лорьян1210
18
Зона вылета
Осер127

