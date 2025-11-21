Ницца - Марсель 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 21:45
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
21 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Марсель, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|2
|зщ
|Али Абди
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|8
|пз
|Морган Сансон
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|10
|пз
|Софьян Диоп
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|33
|зщ
|Эмерсон
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|18
|пз
|Артур Вермерен
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Франк Эз
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
История личных встреч
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|09.02.2022
|Кубок Франции
|1/4 финала
|4 : 1
|27.10.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Лилль
|12
|20
| 6
Лига конференций
|Монако
|12
|20
|7
|Лион
|12
|20
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|12
|17
|10
|Тулуза
|12
|16
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|12
|14
|13
|Анже
|12
|13
|14
|Метц
|12
|11
|15
|Брест
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|7