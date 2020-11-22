Спартак М - ЦСКА 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 15:45
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
22 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - ЦСКА, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Вадим Юрьевич Романов (и.о.)
|Фабио Челестини
История личных встреч
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 3
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 2
|25.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 2
|06.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 2
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 0
|31.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура РПЛ: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 16:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|33
|2
|ЦСКА
|15
|33
|3
|Зенит
|15
|30
|4
|Локомотив М
|15
|30
|5
|Балтика
|15
|28
|6
|Спартак М
|15
|25
|7
|Акрон
|16
|21
|8
|Рубин
|15
|20
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|15
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|15
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8