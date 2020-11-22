Спартак М - ЦСКА 22 Ноября прямая трансляция

22:45 ()
Начало трансляции: 22-11-2025 15:45
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
22 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Спартак М
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - ЦСКА, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
РоссияВадим Юрьевич Романов (и.о.)
ШвейцарияФабио Челестини
История личных встреч
07.11.2025Россия — МФЛ29-й турЦСКА3 : 2Спартак М
05.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турЦСКА3 : 2Спартак М
18.07.2025Россия — МФЛ15-й турСпартак М1 : 0ЦСКА
26.04.2025Мир Российская Премьер-лига26-й турСпартак М1 : 2ЦСКА
02.11.2024Мир Российская Премьер-лига14-й турЦСКА0 : 2Спартак М
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСпартак М1 : 3ЦСКА
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЦСКА4 : 2Спартак М
25.04.2024Мир Российская Премьер-лига21-й турЦСКА0 : 0Спартак М
08.10.2023Мир Российская Премьер-лига11-й турСпартак М2 : 2ЦСКА
21.05.2023Мир Российская Премьер-лига28-й турСпартак М2 : 1ЦСКА
21.11.2025Россия — МФЛ30-й турСпартак М2 : 1
09.11.2025Мир Российская Премьер-лига15-й тур1 : 2Спартак М
07.11.2025Россия — МФЛ29-й турЦСКА3 : 2Спартак М
06.11.2025Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матчСпартак М3 : 1
02.11.2025Мир Российская Премьер-лига14-й тур2 : 1Спартак М
21.11.2025Россия — МФЛ30-й тур0 : 2ЦСКА
08.11.2025Мир Российская Премьер-лига15-й тур0 : 1ЦСКА
07.11.2025Россия — МФЛ29-й турЦСКА3 : 2Спартак М
05.11.2025Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч1 : 0ЦСКА
31.10.2025Мир Российская Премьер-лига14-й турЦСКА2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура РПЛ: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 16:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1533
2 ЦСКА1533
3 Зенит1530
4 Локомотив М1530
5 Балтика1528
6 Спартак М1525
7 Акрон1621
8 Рубин1520
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1516
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1514
14
Стыковая зона
Оренбург1511
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

Отзывы и комментарии к матчу

