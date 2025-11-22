22:46 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Бёрнли - Челси 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 14:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
22 Ноября 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Бёрнли
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Челси, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Челси
Лондон
1СловакияврМартин Дубравка
6ДР КонгозщАксель Туанзебе
5ФранциязщМаксим Эстеве
2АнглиязщКайл Уокер
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
24ИрландияпзДжош Каллен
16ПортугалияпзФлорентину Луиш
8ФранцияпзЛесли Угочукву
19НидерландыпзЗиан Флемминг
29АнглияпзДжош Лорент
11АнглиянпДжейдон Энтони
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
29ФранциязщУэсли Фофана
23АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщМарк Кукурелья
24АнглиязщРис Джеймс
49АргентинапзАлехандро Гарначо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20БразилиянпЖоао Педро
9АнглиянпЛиам Делап
7ПортугалиянпПедру Нету
Главные тренеры
АнглияСкотт Паркер
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турЧелси2 : 2Бёрнли
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 4Челси
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турБёрнли0 : 4Челси
06.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турЧелси1 : 1Бёрнли
31.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турЧелси2 : 0Бёрнли
31.10.2020Англия - Премьер-лига7-й турБёрнли0 : 3Челси
11.01.2020Англия - Премьер-лига22-й турЧелси3 : 0Бёрнли
26.10.2019Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли2 : 4Челси
22.04.2019Англия - Премьер-лига35-й турЧелси2 : 2Бёрнли
28.10.2018Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли0 : 4Челси
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 2Бёрнли
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турБёрнли0 : 2
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 3Бёрнли
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турБёрнли2 : 0
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 1Бёрнли
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турЧелси3 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 2Челси
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур0 : 1Челси
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала3 : 4Челси
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турЧелси1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
3
Лига чемпионов
Челси1120
4
Лига чемпионов
Сандерленд1119
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур1118
6 Астон Вилла1118
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Ливерпуль1118
9 Борнмут1118
10 Кристал Пэлас1117
11 Брайтон энд Хоув Альбион1116
12 Брентфорд1116
13 Эвертон1115
14 Ньюкасл Юнайтед1112
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1111
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест119
20
Зона вылета
Вулверхэмптон112

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close