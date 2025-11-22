Бёрнли - Челси 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 14:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
22 Ноября 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Челси, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Челси
Лондон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|6
|зщ
|Аксель Туанзебе
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|29
|пз
|Джош Лорент
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|нп
|Жоао Педро
|9
|нп
|Лиам Делап
|7
|нп
|Педру Нету
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Энцо Мареска
История личных встреч
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 4
|22.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|20
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|6
|Астон Вилла
|11
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|18
|9
|Борнмут
|11
|18
|10
|Кристал Пэлас
|11
|17
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|16
|12
|Брентфорд
|11
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|11
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|2