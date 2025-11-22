22:48 ()
Аугсбург - Гамбург 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Аугсбург
Гамбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Гамбург, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Гамбург
Гамбург
1ГерманияврФинн Дамен
40СШАзщНоакай Бэнкс
5ФранциязщКрислен Матсима
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
8КосовопзЭльвис Реджбечай
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
36ГерманияпзМерт Кёмюр
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
25ГерманиязщДжордан Торунарига
16ГрузиязщГеоргий Гочолеишвили
28ШвейцариязщМиро Мухайм
24АргентинапзНиколас Капальдо
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
21ГерманияпзНиколай Ремберг
14ФранциянпРайан Филипп
7ФранциянпЖан-Люк Домпе
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
Главные тренеры
ГерманияСандро Вагнер
ГерманияМерлин Польцин
История личных встреч
13.01.2018Германия - Бундеслига18-й турАугсбург1 : 0Гамбург
19.08.2017Германия - Бундеслига1-й турГамбург1 : 0Аугсбург
30.04.2017Германия - Бундеслига31-й турАугсбург4 : 0Гамбург
10.12.2016Германия - Бундеслига14-й турГамбург1 : 0Аугсбург
14.05.2016Германия - Бундеслига34-й турАугсбург1 : 3Гамбург
19.12.2015Германия - Бундеслига17-й турГамбург0 : 1Аугсбург
12.07.2015Кубок ТелекомФиналГамбург2 : 1Аугсбург
25.04.2015Германия - Бундеслига30-й турГамбург3 : 2Аугсбург
29.11.2014Германия - Бундеслига13-й турАугсбург3 : 1Гамбург
27.04.2014Германия - Бундеслига32-й турАугсбург3 : 1Гамбург
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 2Аугсбург
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й турАугсбург0 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаАугсбург0 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турАугсбург0 : 6
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур1 : 1Аугсбург
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турГамбург1 : 1
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур4 : 1Гамбург
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала0 : 1Гамбург
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турГамбург0 : 1
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур2 : 1Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Штутгарт1021
5
Лига Европы
Байер1020
6
Лига конференций
Хоффенхайм1019
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1013
11 Унион1012
12 Боруссия М109
13 Гамбург109
14 Вольфсбург108
15 Аугсбург107
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц105
18
Зона вылета
Хайденхайм105

