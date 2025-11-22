Аугсбург - Гамбург 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Гамбург, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Гамбург
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|14
|нп
|Райан Филипп
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
Главные тренеры
|Сандро Вагнер
|Мерлин Польцин
История личных встреч
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|19.08.2017
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|30.04.2017
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 0
|10.12.2016
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|14.05.2016
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|19.12.2015
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|12.07.2015
|Кубок Телеком
|Финал
|2 : 1
|25.04.2015
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|29.11.2014
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|27.04.2014
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|20
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|10
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Унион
|10
|12
|12
|Боруссия М
|10
|9
|13
|Гамбург
|10
|9
|14
|Вольфсбург
|10
|8
|15
|Аугсбург
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5